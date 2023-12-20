Мир 20 декабря 2023, 14:09 Лавров поблагодарил Египет за помощь в выезде россиян из Газы МИД: Лавров обсудил с главой МИД Египта палестино-израильский конфликт

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Глава МИД России Сергей Лавров на полях сессии российско-арабского форума обсудил с египетским коллегой конфликт Израиля и Палестины, стороны отметили необходимость прекращения огня. Об этом сообщила пресс-служба внешнедипломатического ведомства.

«В ходе обмена мнения основной упор оказался сделан на гуманитарную ситуацию в секторе Газа», — отметили в МИД.

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В пресс-службе подчеркнули, что Лавров выразил Египту признательность за содействие в безопасном выезде российских граждан из палестинского анклава.

«Стороны подчеркнули необходимость налаживания переговорного процесса и скорейшего прекращения огня в соответствии с резолюциями ООН и нормами международного права», — добавили в ведомстве.

Ранее Лавров заявил, что Россия не станет поддерживать любые договоренности по ближневосточному конфликту, которые принесут риски для безопасности Израиля.