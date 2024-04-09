Мир 09 апреля 2024, 12:13 Лавров передал Си Цзиньпину привет от Путина Си Цзиньпин принял Лаврова в Пекине и обсудил двусторонние отношения РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, которая проходит в Пекине, заявил, что Россия и Китай будут реализовывать стратегические задачи, поставленные лидерами стран. Его слова привело РИА «Новости».

Лавров восхитился успехами, которых достиг Китай под руководством Си Цзиньпина. Он подчеркнул, что Россию радуют успехи друзей.

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Министр передал китайскому лидеру приветствие от российского коллеги. По его словам, Путин оценил поздравительное послание Си Цзиньпина по итогам проведения президентских выборов. Лавров добавил, что переизбрание Путина на пост главы государства гарантирует развитие отношений с Китаем по всем направлениям.

Си Цзиньпин, принимая Лаврова, попросил передать приветствие Путину. Он назвал российского министра опытным дипломатом и другом китайского народа, который много сделал для укрепления двусторонних отношений.

Ранее Лавров рассказал о запланированных контактах Путин и его китайского коллеги на полях саммитов ШОС и БРИКС.