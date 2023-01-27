Мир 27 января 2023, 06:23 Лавров перечислил центры будущего многополярного мира Глава МИД РФ Лавров: гибридные войны Запада не остановят становление многополярного мира РИА «Новости»

Читать 360tv в

Появление многополярного мира — неминуемый процесс и естественный ход истории. Устроив гибридную войну против России, Запад попытался его остановить, но это невозможно. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об этом на пресс-конференции, рассказал ТАСС .

«Формирование многополярного мира — это объективный и неостановимый процесс», — сказал он.

Реклама

Глава МИД России сказал, что попытки НАТО и Евросоюза под контролем США остановить формирование нового мироустройства могут только замедлить этот процесс, но не остановить. В качестве примера он привел развязанные ими гибридные войны, в том числе на Украине.

Коллективный Запад, по словам Сергея Лаврова, выступил против появления новых центров экономической мощи, финансового и политического влияния. Он обратил внимание на стремительное развитие Китая, Турции, Египта, Индии, Бразилии и других стран Латинской Америки, а также государств Персидского залива. Эти страны, по словам министра, стали влиятельными центрами мира. Сергей Лавров рассказал о попытках вновь сделать Африку колониальным континентом и запретить ей сотрудничать с Россией.