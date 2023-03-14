Важное 14 марта 2023, 12:30 Лавров озвучил цели гибридной войны Запада против России Глава МИД Лавров: целью гибридной войны Запада стало демонизирование России РИА «Новости»

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Цель гибридной войны западных стран против России заключается в демонизировании страны и обвинении ее во всех смертных грехах. Об этом на конгрессе Международного движения русофилов заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова привел RT.

«Гибридная война Запада имеет под собой цель демонизировать Россию в глазах международной общественности и обвинения государства во всех смертных грехах. Ее готовили долгие годы», — сказал Лавров.

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Глава ведомства напомнил, что в начале пандемии коронавирусной инфекции западные государства начали скупать продовольствие на рынках, что привело к голоду в беднейших странах.

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«Или же ситуация на энергетических рынках, когда Россию обвинили в тех бедах, которые испытывает европейское общество от трехкратного повышения цен на газ и электричество. Они об этом говорят прямо, обвиняя нас», — добавил Лавров.

Ранее министр заявил, что Россия никогда не относилась ни к каким странам свысока, в отличие от Запада.