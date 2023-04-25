Мир 25 апреля 2023, 21:44 Лавров озвучил одну из главных целей России на Украине Лавров: Россия будет делать все, чтобы русские не подвергались истреблению на Украине РИА «Новости»

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Россия не допустит того, чтобы представители русской культуры подвергались дискриминации и истреблению на Украине. Это одна из ее главных целей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН. Ее трансляция ведется на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Еще мы хотим, чтобы люди, которые считают себя причастными к русскому языку, к русской культуре, к религии, <…> не подвергались дискриминации, гонениям и не подвергались угрозе истребления», — сказал он.

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Лавров напомнил, Россия долгие годы привлекала внимание к ситуации с национальными меньшинствами на Украине, в том числе и русским.

«Приняты законы о запрете образования на иных языках, кроме украинского, хотя для языков Евросоюза сделали исключение, что подчеркнуло нацеленность этой кампании против русской культуры», — добавил Лавров.

Также он упомянул и запрет СМИ, которые вещали на Украину из России, и тех, которые принадлежали украинцам, но вещавших на русском языке.

«Миллионы книг на русском языке вышвырнули из библиотек, часть из них сожгли на площадях, как это делали нацисты», — уточнил глава МИД РФ.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что в России учтут непорядочное поведение США в вопросе с выдачей виз журналистам.