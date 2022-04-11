Лавров озвучил еще одну задачу спецоперации на Украине

Доминирование США на международной арене, а также некоторых западных стран должно завершиться. Эта цель входит в задачи специальной операции России на Украине, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Спецоперация призвана положить конец на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на мировой арене», — заявил дипломат.

Лавров подчеркнул, что доминирование американцев построено с грубым нарушением международного права.

Также он прокомментировал высказывание верховного представителя ЕС по делам и политике безопасности Жозепа Бореля, который призвал решить конфликт на Украине исключительно военным путем.

«Либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул, чего ему никто не поручал. Но это, конечно, выходящее из ряда вон заявление», — сказал Лавров.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отправить Борреля в отставку. Он отметил, что долг последнего — искать мирные пути разрешения ситуации.