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    11 апреля 2022, 14:30

    Лавров озвучил еще одну задачу спецоперации на Украине

    Глава МИД РФ Лавров: спецоперация должна положить конец курсу на доминирование США

    Максим Зинкин

    Доминирование США на международной арене, а также некоторых западных стран должно завершиться. Эта цель входит в задачи специальной операции России на Украине, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров озвучил еще одну задачу спецоперации на Украине

    «Спецоперация призвана положить конец на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на мировой арене», — заявил дипломат.

    Лавров подчеркнул, что доминирование американцев построено с грубым нарушением международного права.

    Также он прокомментировал высказывание верховного представителя ЕС по делам и политике безопасности Жозепа Бореля, который призвал решить конфликт на Украине исключительно военным путем.

    «Либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул, чего ему никто не поручал. Но это, конечно, выходящее из ряда вон заявление», — сказал Лавров.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отправить Борреля в отставку. Он отметил, что долг последнего — искать мирные пути разрешения ситуации.