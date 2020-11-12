Лавров ответил на вопрос об отношениях России и США при Байдене

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров согласился с прогнозами политологов, что в случае президентства Джо Байдена российско-американские отношения радикально не изменятся. Глава МИД предположил, что он будет проводить внешнюю политику по канонам Барака Обамы.

«На российском направлении, откровенно говоря, наши политологи — и я с ними в целом согласен — каких-либо революционных перемен не ожидают», — приводит «Интерфакс» слова Лаврова.

Министр предположил, что Байден продолжит дело 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Во внешней политике он может действовать по тем же канонам. Лавров выразил надежду, что в случае победы Байден проявит конструктивное отношение к ВТО и не будет блокировать работу организации.

Выборы президента прошли в США 3 ноября, однако победителя пока не объявили. По последним данным, демократ Байден опережает действующего американского лидера Дональда Трампа на более чем на пять миллионов голосов.

Нынешний глава Белого дома пообещал бороться, чтобы сохранить свой пост.