Мир 25 апреля 2023, 20:54 Лавров оценил увольнение Такера Карлсона из Fox News Лавров заявил, что с уходом Такера Карлсона США потеряли в богатстве взглядов РИА «Новости»

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Уход американского телеведущего Такер Карлсона из Fox News указывает на то, что в информационной среде США пострадало богатство взглядов. Таким комментарием глава МИД России Сергей Лавров поделился во время пресс-конференции по итогам визита в США. Ее трансляция ведется на YouTube.

«Интересная новость, с чем она связана, остается только гадать. Но явно богатство взглядов в американской информационной среде пострадало», — сказал он.

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Известный телеведущий Такер Карлсон, неоднократно критиковавший американские власти, на днях покинул телеканал Fox News. Причины ухода телеведущего остались неизвестными.

В апреле прошлого года Карлсон одним из первых усомнился в необходимости выделять Украине деньги и озвучил предложение провести аудит финансов, которые получил президент Владимир Зеленский.

Позже телеведущий обвинил американские власти в затягивании конфликта на Украине. Карлон призвал расследовать дела сына Байдена Хантера. Также он обвинил США в том, что они стали непосредственными участниками боевых действий против России.