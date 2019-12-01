Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины

За Москвой «не заржавеет», если Киев действительно хочет восстановить отношения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

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В преддверии саммита в «нормандском формате» нет смысла гадать, будет ли возможная встреча президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — полноформатной. Министр иностранных дел отметил, что главы государств могут поговорить неформально и в другом месте и при других обстоятельствах, однако намеченный на 9 декабря саммит будет полезен в любом случае.

По мнению Лаврова, встреча Путина и Зеленского на полях будущего мероприятия в столице Франции поможет понять, в чем Киев видит выполнение Минских договоренностей.

Саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в Париже, в Елисейском дворце. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что отдельная встреча Путина и Зеленского в рамках этих переговоров вполне реальна.