Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и Украины
«Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-1».
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В преддверии саммита в «нормандском формате» нет смысла гадать, будет ли возможная встреча президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — полноформатной. Министр иностранных дел отметил, что главы государств могут поговорить неформально и в другом месте и при других обстоятельствах, однако намеченный на 9 декабря саммит будет полезен в любом случае.
По мнению Лаврова, встреча Путина и Зеленского на полях будущего мероприятия в столице Франции поможет понять, в чем Киев видит выполнение Минских договоренностей.
Саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в Париже, в Елисейском дворце. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что отдельная встреча Путина и Зеленского в рамках этих переговоров вполне реальна.