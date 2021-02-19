Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношение Евросоюза к «Северному потоку — 2» говорит о ЕС как о плохом деловом партнере, который меняет свою позицию. Россия же, по его мнению, выполняет установленные договоренности железно.

«Мы оказались в положении страны, которая абсолютно, на 100% выполняет свои договорные обязательства. Нынешняя ситуация в решающей степени была создана в результате очередного решения того, что мы называем Евросоюзом — решения, которое убедительнейшим образом показывает, что это за образование», — прокомментировал Лавров поведение ЕС в интервью РБК.

По словам главы МИД, когда пару лет назад Польша попыталась помешать «Северному потоку — 2», была заказана официальная экспертиза юридической службы Еврокомиссии. Она, по его словам, предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет.

«Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека», — отметил Лавров.

Он также добавил, что Еврокомиссия позже изменила стратегию действий. Она взяла это заключение и стала проводить свои внутренние процедуры, в правовом аспекте которых он сомневается. По итогам этих процедур было сказано, что газопровод «был начат задолго до того, но при этом попадает под третий энергопакет и под газовую директиву».

Лавров подвел итог, что это говорит о качестве партнера по данным международным вопросам.

«Северный поток — 2» — это две нитки газопровода, идущие от побережья России через Балтийское море и экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании в Германию. После запуска объем сырья, который пойдет по трубам, составит 55 миллиардов кубометров. Против проекта активно выступают США. Вашингтон продвигает в Европу американский СПГ.