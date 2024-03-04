Мир 04 марта 2024, 15:52 Лавров отреагировал на желание Запада победить Россию на поле боя Глава МИД Лавров напомнил, что Запад мечтает победить Россию на поле боя

Читать 360tv в

Недружественные страны мечтают победить Россию на поле боя. Об этом напомнил глава МИД Сергей Лавров на панельной дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

«Постоянно добавляют: „Победить на поле боя“. Значит, пусть пытаются», — подчеркнул министр.

Реклама

Он напомнил, что Россия всегда открыта к диалогу. Но только если общение предлагается всерьез и на равноправных условиях.

Как сообщило РИА «Новости», Лавров также указал на то, что Россия не испытывает негативных чувств к американскому народу.

Недавно министр прокомментировал появившуюся в Сети запись разговора офицеров бундесвера, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост с помощью ракет Taurus. Как отметил Лавров, эта ситуация лишь подтверждает то, что страны Европы не поменяли свое враждебное отношение к России.