04 марта 2024, 15:52
Лавров отреагировал на желание Запада победить Россию на поле боя
Глава МИД Лавров напомнил, что Запад мечтает победить Россию на поле боя
Недружественные страны мечтают победить Россию на поле боя. Об этом напомнил глава МИД Сергей Лавров на панельной дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
«Постоянно добавляют: „Победить на поле боя“. Значит, пусть пытаются», — подчеркнул министр.
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Он напомнил, что Россия всегда открыта к диалогу. Но только если общение предлагается всерьез и на равноправных условиях.
Как сообщило РИА «Новости», Лавров также указал на то, что Россия не испытывает негативных чувств к американскому народу.
Недавно министр прокомментировал появившуюся в Сети запись разговора офицеров бундесвера, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост с помощью ракет Taurus. Как отметил Лавров, эта ситуация лишь подтверждает то, что страны Европы не поменяли свое враждебное отношение к России.
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