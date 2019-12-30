Лавров отреагировал на объявление бесполетной зоны над Ливией

«Что касается идеи объявить бесполетную зону над Ливией, это очень плохая ассоциация… Ведь НАТО стало бомбить Ливию после того, как Совет Безопасности ООН принял ровно такое же решение — объявить бесполетную зону над Ливией. И единственное уполномочие, которое Совет Безопасности одобрил, — он поручил заинтересованным странам обеспечивать режим бесполетной зоны», — подчеркнул Лавров.

Такое заявление министр сделал в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Он также заметил, что создание бесполетной зоны вызывает «не очень приятную ассоциацию». По мнению Лаврова, Россия не может вновь довериться всем партнерам из НАТО. Министр усомнился в том, что они будут соблюдать подобные договоренности стопроцентно.

Ранее правительство национального согласия (ПНС) Ливии попросило «воздушной, наземной и морской» военной поддержки у Турции.