Лавров отменил свой визит в Турцию

Глава российского МИД Сергей Лавров должен был 14 июня прилететь в Турцию для обсуждения актуальных вопросов. Но визит решили отменить.

«Работа продолжается. Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно», — сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Коллеги двух стран должны были обсудить урегулирование ситуации в Ливии. В министерстве подчеркнули, что эксперты находятся в постоянном контакте, чтобы как можно скорее согласовать прекращение огня и налаживания межливийского переговорного процесса.

Что именно стало причиной отмены визита в министерстве иностранных дел не уточнили.

Накануне МИД России сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетят в Турцию. Планировалось, что они проведут консультации по ситуациям в Сирии и Ливии. О визите Шойгу и Лаврова 10 июня договорились президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Во время разговора лидеры стран договорились о дальнейшем поддержании регулярных контактов в различных форматах.