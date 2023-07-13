Мир 13 июля 2023, 11:39 Лавров отказался комментировать украинский аспект саммита НАТО Глава МИД Лавров: любой умеющий читать все поймет насчет отношения НАТО к Украине Официальный сайт президента Украины

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался комментировать обещания НАТО, которые объединение дало Украине на саммите в Вильнюсе. По его словам, российская сторона уже много раз высказывалась на эту тему.

«Про Украину я даже не буду ничего говорить. Мы столько уже сказали. По-моему, мало-мальски понимающий человек, умеющий читать, если ознакомится с текстом, принятым в Вильнюсе по Украине, все поймет», — процитировал ТАСС главу МИД РФ.

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На публичном форуме перед открытием саммита НАТО в Вильнюсе генсек Йенс Столтенберг предложил отменить план действий Украины для вступления в альянс. В итоговом заявлении в конце первого дня саммита страны предупредили, что пригласят Украину при выполнении всех условий и улаживании разногласий между союзниками. Владимир Зеленский раскритиковал это решение, назвав его абсурдным.

По информации The New York Times, Зеленский даже стал шантажировать своих западных союзников. Он угрожал не появиться на первом заседании совета Украина — НАТО.