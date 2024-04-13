Мир 13 апреля 2024, 20:36 Лавров осудил удар Израиля по консульству в Дамаске Лавров обсудил с главой МИД Ирана удар Израиля по консульству в Дамаске РИА «Новости»

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Главы министерств иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский министр осудил удар Израиля по консульству Ирана, сообщила пресс-служба ведомства.

«С российской стороны вновь поступило решительное осуждение осуществленного 1 апреля авиаудара Израиля по иранскому консульскому представительству в Дамаске», — указали в министерстве.

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Министры России и Ирана подтвердили намерение стран сохранить высокий уровень координации по вопросам международной и региональной повестки дня.

Президент США Джо Байден ранее публично предостерег Иран от нанесения удара по Израилю. Он отметил, что иранские власти не добьются успеха, так как Соединенные Штаты будут поддерживать Израиль и помогут ему защититься.