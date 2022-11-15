Мир 15 ноября 2022, 13:20 Лавров опроверг слухи о подготовке США переговоров по Украине Глава МИД России Лавров назвал слухами усилия США для возобновления переговоров по Украине РИА «Новости»

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США не готовят почву для возобновления переговоров об урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил на пресс-конференции в рамках саммита G20 министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил телеканал «Звезда».

«Мы читаем различные сообщения со ссылкой на некие анонимные источники. Слухи бродят о том, что якобы американская администрация говорит [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, чтобы он был сговорчивее», — сказал он.

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Однако, по словам Сергея Лаврова, это делают не для того, чтобы он вел себя конструктивно и шел на контакт. Это необходимо, чтобы снять возражения стран мира, которые сомневаются в необходимости поставлять на Украину оружие.

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Министр напомнил, что Россия многократно подтверждала готовность к переговорам. Чем дольше киевский режим будет откладывать мирное урегулирование, тем сложнее будет договориться. Сергей Лавров также рассказал о короткой беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он подтвердил настрой на продолжение контактов с Владимиром Путиным для того, чтобы найти пути решения конфликта.

Как добавил глава МИД, все проблемы в части урегулирования ситуации исходят со стороны Украины. Киевский режим категорически отказывается от переговоров и выдвигает заведомо нереалистичные и неадекватные ситуации условия.