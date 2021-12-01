Лавров описал российский вариант карты «тюркского мира»

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как бы выглядела карта «российского мира» по образцу турецкой карты «тюркского мира». Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «Утро.ру», на карте «тюркского мира» отмечены страны, в которых проживают потомки тюркоязычных племен.

«И у нас есть такой ареал из наших соплеменников и наших соотечественников, мы тоже можем покрасить карту мира в определенные цвета», — рассказал Лавров.

По его словам, в карту «российского мира» вошла бы вся территория бывшего СССР, некоторые европейские страны, Израиль, США, Аргентина и другие.