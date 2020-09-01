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    01 сентября 2020, 11:18

    Лавров одобрил идею Лукашенко внести изменения в Конституцию Белоруссии

    Наза Салех Захи

    Россия считает, что конституционная реформа в Белоруссии даст возможность власти и обществу начать диалог. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
    Лавров одобрил идею Лукашенко внести изменения в Конституцию Белоруссии

    Министр напомнил, что внести изменения в Конституцию республики предложил ее президент Александр Лукашенко.

    «По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», — сказал Лавров. Его процитировал ТАСС.

    При этом глава МИД РФ подчеркнул, что Россия считает недопустимым вмешиваться в дела Белоруссии и пытаться воздействовать на нее с помощью санкций. К его сожалению, такого поведения придерживаются в Евросоюзе. В частности, соседи республики. Об этом написал «Интерфакс».

    Ранее Лукашенко предложил главе Верховного суда республики Валентину Сукало присоединиться к работе над поправками в Конституцию страны. Изменения должны коснуться и судебной системы, хотя глава государства считает белорусский суд самым независимым в мире.

    Белорусский лидер начал говорить о конституционной реформе некоторое время назад. Вновь к этой теме он вернулся во время разговора с сотрудниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) в августе. Рабочие требовали остановить насилие и провести новые выборы.

    «Будет так, мужики. Нам нужно принять новую Конституцию, что вы хотели, и даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы», — заявил тогда Лукашенко.

    За ситуацией в Белоруссии сейчас следит весь мир. Там уже несколько недель проходят антиправительственные митинги. Они начались после президентских выборов. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко. Оппозиция считает, что выиграла Светлана Тихановская.

    Новости SMI.FM