Лавров одобрил идею Лукашенко внести изменения в Конституцию Белоруссии

Россия считает, что конституционная реформа в Белоруссии даст возможность власти и обществу начать диалог. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что внести изменения в Конституцию республики предложил ее президент Александр Лукашенко.

«По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», — сказал Лавров. Его процитировал ТАСС.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что Россия считает недопустимым вмешиваться в дела Белоруссии и пытаться воздействовать на нее с помощью санкций. К его сожалению, такого поведения придерживаются в Евросоюзе. В частности, соседи республики. Об этом написал «Интерфакс».

Ранее Лукашенко предложил главе Верховного суда республики Валентину Сукало присоединиться к работе над поправками в Конституцию страны. Изменения должны коснуться и судебной системы, хотя глава государства считает белорусский суд самым независимым в мире.

Белорусский лидер начал говорить о конституционной реформе некоторое время назад. Вновь к этой теме он вернулся во время разговора с сотрудниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) в августе. Рабочие требовали остановить насилие и провести новые выборы.

«Будет так, мужики. Нам нужно принять новую Конституцию, что вы хотели, и даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы», — заявил тогда Лукашенко.

За ситуацией в Белоруссии сейчас следит весь мир. Там уже несколько недель проходят антиправительственные митинги. Они начались после президентских выборов. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко. Оппозиция считает, что выиграла Светлана Тихановская.