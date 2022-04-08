Лавров одной фразой описал перспективы переговоров России и Украины

Россия будет добиваться того, чтобы все задачи переговоров с Украиной были выполнены, процитировало главу МИД Сергея Лаврова РИА «Новости». Министр иностранных дел пообщался с журналистами сразу после встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

«Переговоры идут непросто, но мы будем добиваться, чтобы все задачи, которые перед ними стоят, выполнялись», — объявил он.

В четверг, 7 апреля, Сергей Лавров возмутился тем, что новый проект соглашения с Россией, который представила Украина, не соответствует договоренностям в Стамбуле. В документе не было сказано, что гарантии безопасности не распространяются на Крым и Севастополь. Глава МИД России предупредил, что, несмотря на такие провокации, переговоры будут продолжены.