Лавров обвинил Запад в попытках искусственно блокировать поставки российского зерна

Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна в страны, которые ждут этот товар. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в совещании министров «Большой двадцатки» (G20).

По его словам, запертое в портах Украины зерно составляет меньше 1% от объема мирового производства, соответственно, на продовольственную безопасность оно реального влияния не оказывает. При этом глава МИД РФ сослался на данные статистики.

«Требуется только и всего, чтобы Запад перестал искусственно блокировать выполнение нами поставок в те страны, которые наше зерно законтрактовали», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Лавров добавил, что Россия готова вести переговоры с Турцией и Украиной по вопросу украинского зерна.

Ранее сообщалось, что Турция ведет расследование о происхождении зерна на сухогрузе «Жибек жолы». Судно вышло из порта Бердянска, а потом его задержали.