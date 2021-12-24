Лавров обвинил США в создании токсичной атмосферы в отношениях с Россией

Недружественная политика США по отношению к России не способствует установлению позитивного общения между странами, создавая токсичную атмосферу. Об этом в беседе с изданием «Ослободженье» заявил руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что в общении с Вашингтоном у Москвы сложилась нездоровая обстановка, есть много раздражающих факторов. Он сказал, что со стороны США в адрес России делаются недружественные шаги, в виде санкций и бездоказательных обвинений.

«Все это создает токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального общения», — подытожил Лавров.

Ранее Россия направила в США предложение проекта договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах безопасности РФ и стран — членов НАТО.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что американская сторона планирует ответить России собственным перечнем обеспокоенности действиями РФ.