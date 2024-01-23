23 января 2024, 09:52
Лавров обвинил США в игнорировании доброй воли Путина
Лавров: США проигнорировали проявления доброй воли Путина
Соединенные Штаты проигнорировали проявление доброй воли президента России Владимира Путина на посту главы государства. Такое мнение выразил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.
«США проигнорировали огромные проявления доброй воли со стороны Путина на посту президента России», — сказал глава дипломатического ведомства.
Реклама
По его словам, внешнеполитическое руководство Соединенных Штатов не вынесло никаких уроков из «неприемлемой политики», которую США проводили в отношении России после развала СССР. Также Лавров добавил, что нынешнее поколение американских политиков «демонизирует РФ».
Бывший президент США, бизнесмен Дональд Трамп недавно назвал Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, любящими свои страны. Также предприниматель обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в неспособности действовать во благо страны.
США
Сергей Лавров
Дональд Трамп
Россия
Владимир Путин
Джо Байден
Реклама
Реклама