    25 февраля 2020, 17:43

    Лавров обвинил США в демонстрации эгоцентризма во внешней политике

    Анастасия Кременчугская

    Сергей Лавров, глава российского МИД, заявил, что Соединенные Штаты демонстрируют эгоцентризм во внешней политике. Он напомнил о случае 75-летней давности. Когда США разбомбили Хиросиму и Нагасаки. Об этом написал «Царьград».

    «В их политике стало преобладать стремление доминировать везде и навязывать мировому сообществу свои правила», — пояснил глава МИД.

    Он считает, что ради своих целей Америка нарушает даже международные права. Выход США в 2002 году из Договора по ПРО стал тяжелым ударом по всей системе в области контроля над вооружениями, напомнил Лавров.

    Он также напомнил о том, что США разбомбили Хиросиму и Нагасаки, став единственным государством, применившим такое страшное оружие.