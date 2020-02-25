Лавров обвинил США в демонстрации эгоцентризма во внешней политике
Сергей Лавров, глава российского МИД, заявил, что Соединенные Штаты демонстрируют эгоцентризм во внешней политике. Он напомнил о случае 75-летней давности. Когда США разбомбили Хиросиму и Нагасаки. Об этом написал «Царьград».
«В их политике стало преобладать стремление доминировать везде и навязывать мировому сообществу свои правила», — пояснил глава МИД.
Он считает, что ради своих целей Америка нарушает даже международные права. Выход США в 2002 году из Договора по ПРО стал тяжелым ударом по всей системе в области контроля над вооружениями, напомнил Лавров.
Он также напомнил о том, что США разбомбили Хиросиму и Нагасаки, став единственным государством, применившим такое страшное оружие.