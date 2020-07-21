Лавров обсудил с послами Азербайджана и Армении конфликт стран
Сергей Лавров, глава МИД России, обсудил с послом Армении Варданом Тоганяном и послом Азербайджана Поладом Бюль-Бюлем-оглы стабилизацию ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщил RT.
Лавров рассказал, что они обсудили «вопросы обеспечения безопасности в Закавказье, задачи стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, перспективы активизации усилий по нагорнокарабахскому урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ».