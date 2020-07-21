Лавров обсудил с послами Азербайджана и Армении конфликт стран

Лавров рассказал, что они обсудили «вопросы обеспечения безопасности в Закавказье, задачи стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, перспективы активизации усилий по нагорнокарабахскому урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ».