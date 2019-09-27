Лавров обсудил с Помпео визовый отказ дипломатам

На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. На состоялась на фоне осложнения отношений между странами из-за новых санкций и невыдаче виз российским дипломатам.

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Лавров и Помпео пожали друг другу руки и поздоровались с присутствующими. Как сообщило РИА «Новости», они не стали отвечать на выкрикиваемые журналистами вопросы. Беседа состоялась в закрытом от прессы формате. Она продолжалась два часа.

Ранее предполагалось, что в повестке дня стояло улучшение отношений между странами. Накануне встречи посол РФ в США Анатолий Антонов уточнил, что в первую очередь будет обсуждаться вопрос не выданных виз и новой порции санкций, введенных на этой неделе.

Накануне встречи Лаврова и Помпео Минфин США объявило о вводе санкций в отношении трех менеджеров компании «Совфрахт», которых обвинил в нарушении антисирийских санкций. Казначейство заявило, что россияне участвовали в схеме по доставке авиатоплива для военных РФ в Сирии.

Помимо этого, несколько дипломатов и переводчиков из российской делегации не смогли получить визы для участия в Генассамблее ООН.