30 июня 2023, 18:31
Лавров обсудил с коллегой из Мали подготовку к саммиту Россия — Африка
Лавров обсудил по телефону с главой МИД Мали Диопом подготовку к саммиту Россия — Африка
Министр иностранных дел страны Сергей Лавров обсудил с коллегой из Мали Абдулайе Диопом подготовку к саммиту Россия — Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.
Малийская делегация во главе с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой примет участие в работе саммита.
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«Сергей Лавров подтвердил неизменность курса на оказание необходимой поддержки Бамако на двусторонней основе», — отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В том числе речь идет о преодолении острых социально-экономических проблем, подготовке бойцов для повышения боеспособности национальных вооруженных сил и правоохранителей.
В пятницу, 30 июня, состоялся еще один важный телефонный разговор — президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди. Последний выразил поддержку действиям руководства страны по обеспечению безопасности населения в связи с событиями 24 июня.
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