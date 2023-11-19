Мир 19 ноября 2023, 19:12 Лавров обсудил с главой МИД Ирана необходимость прекращения огня в секторе Газа Лавров обсудил с главой МИД Ирана Абдоллахияном ситуацию в секторе Газа Bashar Taleb/Keystone Press Agency

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Глава МИД Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Амиром Абдоллахияном ситуацию в палестинском анклаве. Об этом заявила пресс-служба МИД.

Обе стороны подчеркнули, что ХАМАС и армия Израиля должны прекратить боевые действия. Министры выразили обеспокоенность в связи с обстрелами палестинского анклава со стороны Израиля и гибелью мирного населения. Главы МИД России и Ирана указали на необходимость поддерживать население сектора Газа, содействовать доставке гуманитарной помощи.

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Ранее ЦАХАЛ нанес удар по школам «Аль-Фахура» и «Таль Аль-Заатар» в секторе Газа. Региональный директор по Ближнему Востоку Детского фонда ООН Адель Ходр назвала нападение армии Израиля на учебное учреждение «сценой резни». Она констатировала, что израильские военные не имеют права обстреливать детские приюты и школы.

ЦАХАЛ расширил военную операцию в Газе. Армия продолжит атаковать ХАМАС с территории жилых районов. Войска используют противотанковые ракеты и взрывные устройства.