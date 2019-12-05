Лавров обсудил с главой европейской дипломатии восстановление отношений России и Европы

Встреча произошла в Братиславе на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. В переговорах были «предметно рассмотрены пути преодоления затянувшегося периода стагнации в отношениях Россия — ЕС».

Лавров подчеркнул, что «восстановление между Россией и ЕС взаимовыгодного, равноправного и уважительного взаимодействия в сферах совпадающих интересов отвечало бы интересам стран и народов всего европейского континента».

Он также отметил важность и взаимную выгоду предметного диалога между ЕАЭС и ЕС.

Кроме того, обсуждение затронуло урегулирование внутриукраинского конфликта в преддверии саммита «нормандской четверки», темы Сирии и ситуации на Ближнем Востоке в целом, а также Венесуэлы.