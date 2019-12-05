Лавров обсудил с главой европейской дипломатии восстановление отношений России и Европы
Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам, зампредседателем Еврокомиссии Жозепом Боррелем вопросы восстановления эффективного сотрудничества России и Евросоюза. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на сайт МИД РФ.
Встреча произошла в Братиславе на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. В переговорах были «предметно рассмотрены пути преодоления затянувшегося периода стагнации в отношениях Россия — ЕС».
Лавров подчеркнул, что «восстановление между Россией и ЕС взаимовыгодного, равноправного и уважительного взаимодействия в сферах совпадающих интересов отвечало бы интересам стран и народов всего европейского континента».
Он также отметил важность и взаимную выгоду предметного диалога между ЕАЭС и ЕС.
Кроме того, обсуждение затронуло урегулирование внутриукраинского конфликта в преддверии саммита «нормандской четверки», темы Сирии и ситуации на Ближнем Востоке в целом, а также Венесуэлы.