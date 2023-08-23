23 августа 2023, 18:56
Лавров обсудил с экс-президентом ЮАР ситуацию на Украине
Глава МИД РФ Лавров обсудил ситуацию на Украине с экс-президентом ЮАР Мбеки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и экс-президент ЮАР Табо Мбеки побеседовали на полях саммита БРИКС. Они обсудили тему Украины и взаимодействие своих стран на различных площадках, сообщили в МИД.
«Особое внимание в ходе беседы было уделено проблематике безопасности, включая ситуацию на Украине и вокруг нее», — говорится в заявлении.
Также стороны «с удовлетворением отметили» высокую динамику политического взаимодействия России и ЮАР, в том числе в ООН, БРИКС и на других международных форумах. Подходы двух стран к основным мировым проблемам близки либо полностью совпадают.
Лавров и Мбеки обсудили ключевые направления и перспективы развития российско-южноафриканского сотрудничества в разных сферах: торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил участников БРИКС за попытки разрешить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он напомнил, что государство приняло решение начать СВО ради помощи жителям Донбасса.
Сергей Лавров
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