Мир 23 августа 2023, 18:56 Лавров обсудил с экс-президентом ЮАР ситуацию на Украине Глава МИД РФ Лавров обсудил ситуацию на Украине с экс-президентом ЮАР Мбеки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и экс-президент ЮАР Табо Мбеки побеседовали на полях саммита БРИКС. Они обсудили тему Украины и взаимодействие своих стран на различных площадках, сообщили в МИД.

«Особое внимание в ходе беседы было уделено проблематике безопасности, включая ситуацию на Украине и вокруг нее», — говорится в заявлении.

Также стороны «с удовлетворением отметили» высокую динамику политического взаимодействия России и ЮАР, в том числе в ООН, БРИКС и на других международных форумах. Подходы двух стран к основным мировым проблемам близки либо полностью совпадают.

Лавров и Мбеки обсудили ключевые направления и перспективы развития российско-южноафриканского сотрудничества в разных сферах: торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил участников БРИКС за попытки разрешить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он напомнил, что государство приняло решение начать СВО ради помощи жителям Донбасса.