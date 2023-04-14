Мир 14 апреля 2023, 13:14 Лавров обсудил на совете глав МИД СНГ ход СВО Лавров рассказал совету глав МИД СНГ о ходе СВО и вмешательстве Запада в дела содружества РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров в рамках выступления на Совете министров иностранных дел СНГ проинформировал коллег из стран содружества о ходе проводимой специальной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Лавров <...> также изложил оценку ситуации в мире в контексте проблем обеспечения региональной и глобальной безопасности», — сообщили в МИД.

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Министр также указал на нарастающие попытки западных государств вмешаться во внутренние дела стран СНГ.

Ранее глава МИД также заявлял, что коллективный Запад перестал скрывать свою активную работу на территории СНГ в надежде испортить отношения России со странами содружества.

По его словам, в СНГ приняли объективную реальность по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.