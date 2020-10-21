Лавров обсудил карабахское перемирие отдельно с главами МИД Армении и Азербайджана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел отдельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана. Они обсудили достигнутые договоренности по перемирию.

«В ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования», — говорится в сообщении МИД России.

Лавров встретился отдельно с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Беседы прошли в продолжении разговоров Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Ранее главы МИД Армении и Азербайджана участвовали в трехсторонних переговорах в Москве, которые закончились заключением перемирия с 10 октября. Однако через несколько минут после вступления в силу договора о прекращении огня стороны снова обвинили друг друга в обстреле территорий. Позднее страны назначили еще одну дату для гуманитарного перемирия — 18 октября. Но и тогда договор был нарушен.