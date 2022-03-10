Лавров: обстрелянный роддом в Мариуполе уже 3 дня был базой экстремистов

а официальный представитель сииНа момент обстрела мариупольского роддома он уже несколько дней был базой батальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация) и прочих радикалов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов после переговоров с украинским коллегой в Турции. Трансляция пресс-конференции есть на РБК.

«Мы не в первый раз слышим патетические вскрики по поводу так называемых зверств, которые чинят российские Вооруженные Силы. Но 7 или 6 марта, точно не помню, на заседании Совета безопасности ООН были предъявлены факты о том, что этот родильный дом давно захвачен. <…> Оттуда выгнали всех рожениц медсестер и обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона. Эти данные были предъявлены 3 дня назад. Делайте выводы сами, каким образом ведется манипуляция общественным мнением во всем мире», — прокомментировал Лавров.

Об обстреле роддома в Мариуполе стало известно 9 марта. Глава МИД России назвал репортажи, появившиеся в СМИ, «очень эмоциональными», но посетовал на то, что вторая сторона в любой ситуации, которая позволяет составить объективное представление о ней, «никогда особым вниманием не пользуется».

Лавров также подчеркнул, что спецоперация России на Украине идет по плану. Ранее об этом заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, которая предшествовала пресс-конференции, продолжалась около полутора часов. Основные цели Кулебы — прекращение огня и улучшение гуманитарной обстановки на Украине, уточнило РИА ФАН. Это первые переговоры министров после начала спецоперации РФ на Донбассе.