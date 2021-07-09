Лавров обозначил условие вмешательства России в афганское противостояние

Россия не намерена вмешиваться в противостояние правительственных войск Афганистана и боевиков движения «Талибан»* пока они находятся в пределах своей страны. Особое внимание Москвы сейчас сосредоточено на границе Таджикистана. Есть риск, что боестолкновения могут пересечь эту черту. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что происходящее сейчас в Афганистане противостояние беспокоит Россию только с точки зрения перехода на территорию стран-союзниц.

«Пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, к тому, чтобы он был начат как можно скорее», — заявил Сергей Лавров.

Министр напомнил о договоренностях США и талибов*, которые предусматривают налаживание политического процесса и введение в стране переходного периода после которого начнется обсуждение о дальнейшем пути развития Афганистана.

Прибывшие на переговоры в Москву представители «Талибана»* заверили, что не намерены становиться угрозой для стран, входящих в ОДКБ. Кроме того, они выразили желание вести борьбу со сторонниками «Исламского государства»*.

«Мы гарантируем, что наша территория больше никогда не будет использоваться в отношении никакой третьей страны. Мы хотим заявить о том, что мы примем все меры, чтобы движения

«ДАИШ („Исламское государство“*) никогда не было здесь, на территории Афганистана», — заявил глава политического офиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар.

Он подчеркнул, что в договоренностях США и «Талибана»* не говорилось о том, что движение не сможет брать под контроль города. Захват Кандагара он назвал внутренним вопросом и добавил, что захватывать другие города с использование силы в планы пока не входит.

Делавар отметил, что талибы* соблюдают достигнутые с США договоренности. Они не нападают на иностранных военных на территории страны. При этом сторонники движения настаивают на выводе американских войск, снятия санкций и освобождении членов организации из тюрем.

В минувшую среду, 7 июля, постоянный представитель Таджикистана в ОДКБ Хасан Султонов заявил, что республике требуется помощь в укреплении границы с Афганистаном. Он пояснил, что речь идет о сложных участках в горной местности, через которые талибы* могут перебраться на их территорию. На границе республики с Афганистаном находится российская военная база.

Талибы* активизировались в Афганистане после начала вывода американских военных из страны. Боевики вступили в противостояние с правительственными силами и начали захватывать новые территории.



*”Талибан», «Исламское государство» — запрещенные в России террористические организации