Мир 13 июля 2023, 07:22 Лавров обозначил перспективы сотрудничества России и АСЕАН Глава МИД Лавров: у России и АСЕАН есть хорошие перспективы в области энергобезопасности РИА «Новости»

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Хорошие перспективы сотрудничества имеют Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в сфере энергетической и продовольственной безопасности. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, написал ТАСС.

По его словам, общими приоритетами России и АСЕАН стали укрепление и расширение многопланового сотрудничества. Глава МИД РФ отметил интенсивное развитие связей национальных Советов безопасности и внешнеполитических ведомств.

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«На повестке дня также новые инициативы в сфере цифровизации экономики и развития умных городов. Хорошие перспективы сотрудничества в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, в сфере образования», — сказал он на открытии встречи Россия — АСЕАН.

Лавров подчеркнул, что российская сторона выступает за упрочнение архитектуры ассоциации, которая должна «оставаться фундаментом безопасности и устойчивого развития» Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).