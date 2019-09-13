Лавров объявил о конце войны в Сирии

Война в Сирии «действительно закончилась», и страна постепенно возвращается к нормальной жизни. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат», — сказал Лавров в интервью газете «Труд».

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По его словам, сейчас на первый план выходит оказание гуманитарной помощи. Кроме того, как заметил Лавров, нужно продвигать урегулирование политического кризиса для достижения долгосрочной стабильности, причем не только в одной Сирии, но и в ближневосточном регионе в целом.

Лавров заявил, что Россия выступает за восстановление суверенной, территориально целостной Сирии. Он также выразил уверенность в необходимости вернуть на родину всех сирийских беженцев, а саму страну — в «арабскую семью». По его мнению, это станет залогом обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. С 2015-го, по просьбе президента страны Башара Асада, Россия оказывает САР военную помощь силами ВКС.