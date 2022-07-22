Лавров объявил, что санкции не помешают поставкам России в Африку

Несмотря на санкции, Россия продолжит выполнять обязательства по поставкам продовольствия, энергоносителей и других товаров в Африку. Об этом заявил в статье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Важно, чтобы наши африканские друзья понимали: Россия продолжит выполнять обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей, других жизненно необходимых Африке товаров», — объявил он.

По словам министра, для этого предпринимают необходимые меры. Он добавил, что российско-африканские отношения в политической, гуманитарной и торгово-инвестиционных сферах носят самоценный характер и не зависят от «колебаний международной конъюнктуры».

Сергей Лавров также назвал беспочвенными обвинения России в «экспорте голода». Он объяснил их попыткой переложить ответственность и спекуляциями западной и украинской пропаганды.