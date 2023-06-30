Мир 30 июня 2023, 12:23 Лавров объяснил, зачем Запад хочет заморозить конфликт на Украине Глава МИД РФ Лавров: Запад хочет заморозить конфликт на Украине, чтобы накачать ее оружием РИА «Новости»

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Запад хочет заморозить украинский конфликт, чтобы выиграть время на накачку страны оружием, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге по международным отношениям. Об этом написал ТАСС.

«Моя оценка заключается в том, что они пытаются как-то временно заморозить это все, добиться прекращения огня и выиграть время, чтобы вновь накачать Украину в военном плане, создать новую военную инфраструктуру, передать ей новые смертоносные вооружения», — отметил Лавров.

Он добавил, что именно этот сценарий продвигают американские политологи.

Министр также назвал «шизофреническим» распространившееся на Западе мнение о том, что конфликт завершат переговоры, но при этом нужна «победа над Россией». По словам Сергея Лаврова, западная позиция состоит в том, что Россия должна «уйти за границы 1991 года» и выплатить репарации, ее руководство — пойти под трибунал, и только после этого можно будет заключить мир.