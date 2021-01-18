Лавров объяснил цель заявлений Запада о задержании Навального

Западные страны ухватились за новость о задержании Алексея Навального, чтобы отвлечь внимание от кризиса либеральной модели развития. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы видим, как сейчас ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяется западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», — приводит РИА «Новости» слова Лаврова.

Министр призвал Запад не искать внешние поводы для оправдания своих действий, а искать в честном и равноправном международном сотрудничестве решения своих внутренних проблем. Лавров уверен, что в современном мире никто в одиночку не сможет решить собственные вопросы без их обсуждения на международном уровне.

Накануне Алексей Навальный вместе с женой вернулся в Россию из Германии, где он лечился с конца августа. После приземления в аэропорту Шереметьего его задержали, чтобы решить вопрос о замене условного срока на реальный из-за нарушений режима условной судимости.

Навальному стало плохо в самолете над Сибирью 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, и впавшего в кому мужчину отправили в реанимацию. Через два дня семья перевезла его в берлинскую клинику «Шарите». Позже немецкое правительство заявило, что в организме россиянина якобы нашли следы боевого отравляющего вещества «Новичок». После этого Евросоюз ввел антироссийские санкции. Германия до сих пор не представила внятной медицинской информации по случившемуся.