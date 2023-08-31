Мир 31 августа 2023, 17:36 Лавров объяснил невозможность реализации «формулы Зеленского» Лавров разъяснил главе МИД Турции невозможность продвижения «формулы Зеленского» РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию на Украине. Российский дипломат разъяснил, почему невозможна реализация «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского.

В четверг, 31 августа, состоялись переговоры Лаврова и Фидана. В ходе беседы дипломаты затронули вопрос украинского конфликта.

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«Включая инициативы, которые призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского», — подчеркнул Лавров.

Он пояснил турецкому коллеге, почему невозможно полагаться на те «усилия, которые в этом направлении предпринимаются». По его словам, подобной «формулой мира» украинская сторона пытается закрыть любой серьезный разговор о том, как обеспечить безопасность и не допускать конфликты на территории Европы.

Также на встрече с Фиданом российский дипломат сообщил, что саммит глав России и Турции будет неформального характера. Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в ближайшее время, добавил Лавров.