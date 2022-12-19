Важное 19 декабря 2022, 20:27 Лавров объяснил необходимость спецоперации на Украине Глава МИД РФ Лавров: реакция Запада подтвердила необходимость проведения спецоперации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Истеричная реакция Запада на специальную военную операцию подтверждает выводы России о том, что она необходима. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости».

По его словам, действия России повлияли на провал геополитической игры со стороны Запада.

Реклама

«Подавляющее большинство стран не поддерживают попытки Европы силой и санкциями утвердить свое доминирование», — подчеркнул министр.

Реклама

Глава российского МИД выразил уверенность в том, что переход к многополярности будет длительным, а Запад продолжит всячески сопротивляться. Главным итогом уходящего года Лавров назвал «прояснение того, с кем можно работать, а кому верить нельзя».

Министры иностранных дел Сергей Лавров и Сергей Алейник обсудили двусторонние отношения России и Белоруссии. По данным пресс-службы российского ведомства, в ходе встречи министры затронули ситуацию вокруг Украины. Они договорились о совместных шагах по противодействию давлению со стороны недружественных государств.