Мир 15 сентября 2023, 11:52 Лавров объяснил коварность «формулы Зеленского» для России Лавров: «формула Зеленского» направлена на стратегическое поражение России

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Западные страны уверяли Россию, что единственной основой для любых переговоров является «формула Зеленского». Однако за ней стоит план по нанесению стратегического удара по стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола по ситуации вокруг Украины.

Глава МИД России напомнил, что формула, представленная главой киевского режима, начинается с внешне невинных рубрик о продовольственной и энергетической безопасности, физической безопасности ядерных объектов и гуманитарных вопросов. Но потом она переходит к тому, ради чего создавалась.

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«Нанесение стратегического поражения России, чтобы восстановить границы Украины в пределах 1991 года, отдать под трибунал российское руководство, заставить Россию заплатить репарации», — объяснил Лавров.

После всего перечисленного руководство западных стран хочет, чтобы РФ подписала мирное соглашение, отметил министр.

«Говорят они об этом уже долгие месяцы. В последнее время стали пытаться затащить на поддержку этой формулы страны глобального большинства», — уточнил глава МИД.

Ранее Лавров признал «формулу Зеленского» неприемлемой, ультимативной и заведомо провальной. Он указал на невозможность ее реализации.

Кроме того, глава МИД напомнил о причинах начала спецоперации на Украине. По словам министра, у России не было выбора, так как на ее границах уничтожали десятки невинных людей, чьи предки столетиями осваивали свои территории.