Мир 24 апреля 2023, 21:57 Лавров не захотел отвечать на вопрос, мертва ли зерновая сделка Лавров не стал отвечать на вопрос о жизнеспособности зерновой сделки РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос иностранной журналистки о зерновой сделке. С министром общалась представительница агентства Reuters, сообщило РИА «Новости».

Журналисты перехватили российского министра после завершения первой части заседания Совбеза ООН, где он выступал в качестве председателя. Лавров направлялся на встречу с генсеком всемирной организации Антониу Гутерришем. На этой встрече должен обсуждаться вопрос о продлении зерновой сделки после 18 мая.

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Российскому министру задали вопрос, мертва ли зерновая сделка. На что Лавров остановился перед девушкой и похвалил ее наряд.

«Хорошее платье», — сказал Лавров.

Еще один корреспондент выкрикнул в адрес главы МИД вопрос об американском корреспонденте Эване Гершковиче, которого обвиняют в шпионаже. Но на него Лавров реагировать не стал.

Накануне страны G7 высказались за поддержание и продление зерновой сделки. По этому поводу было принято совместное заявление по итогам переговоров министров сельского хозяйства.