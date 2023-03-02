Мир 02 марта 2023, 14:56 Лавров назвал Запад неадекватным за угрозы Китаю Глава МИД России Лавров на G20 усомнился в адекватности тех, кто угрожает Китаю РИА «Новости»

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Угрожать другим странам нельзя, особенно Китаю в современных условиях. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал поведение Запада неадекватным, сообщил ТАСС.

Западные страны, по его словам, отставили дипломатию и занялись шантажом. По мнению министра, в принципе нельзя угрожать никому, особенно таким державам, как КНР.

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«Когда угрожают Китаю в современных условиях, у меня это не укладывается в голове. <…> У меня возникают сомнения в адекватности тех, кто эти угрозы произносит», — сказал он.

Лавров обвинил Запад в продвижении своих интересов без учета мнения подавляющего большинства других членов мирового сообщества. Развивающиеся государства, по словам министра, это увидели и поняли, что дело не в Украине: Запад решил доказать, что по-прежнему имеет решающий голос в любых вопросах.

Министр обратил внимание на то, что практически ни одна развивающаяся страна не присоединилась к антироссийским санкциям. А сделавшие это поступили таким образом под давлением.