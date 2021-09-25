Лавров назвал законным обращение властей Мали к российской ЧВК

Власти Мали трезво оценили собственные способности как недостаточные и обратились к российской частной военной компании (ЧВК) для содействия в борьбе с террористами. У них на это имелись законные основания, так как правительство России не имеет к этому отношения.

Об этом на полях Генассамблеи ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Они обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами», — цитирует его «Интерфакс».

У французских военных «ничего не получилось, и террористы там по-прежнему правят бал», сказал министр.

Ранее стало известно, что малийское правительство хочет пригласить в страну военных специалистов ЧВК «Вагенр» для подготовки малийских военнослужащих и обеспечения безопасности руководства страны. Эти планы вызвали недовольство Франции и Германии.

Ранее, выступая в ООН, Серей Лавров назвал идею США о «Саммите демократий» шагом к расколу мира на «своих и чужих».