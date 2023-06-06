Мир 06 июня 2023, 11:55 Лавров назвал выстраивание диалога с талибами отвечающим интересам региона Лавров: выстраивание диалога с талибами безальтернативно и отвечает интересам региона

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Построение рабочего диалога с талибами (движение «Талибан»*) безальтернативно и полностью соответствует интересам региона. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в Российско-Таджикском (Славянском) университете.

Министр отметил, что между Россией и Таджикистаном налажено плотное, доверительное взаимодействие по афганской проблематике. По многим принципиальным вопросам этой повестки подходы государств совпадают, обратил внимание Лавров.

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«По нашему убеждению, выстраивание рабочего диалога с талибами* на данный момент с безальтернативной доминирующей внутриполитической силой Афганистана отвечает интересам безопасности и экономического развития региона», — подчеркнул глава Министерства иностранных дел.

Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что построение диалога с талибами* также соответствует целям межафганского национального примирения, к которому Россия и Таджикистан постоянно подталкивают нынешние власти в Кабуле. Однако РФ не может запустить процесс официального признания «Талибана»*, пока не будут реализованы обязательства по созданию инклюзивного правительства, уточнил Лавров.

Такое правительство должно быть сбалансировано в этнополитическом плане, пояснил министр. Кроме того, обязательства включали усиление мер по борьбе с терроризмом и наркотрафиком, а также обеспечение базовых прав человека для всех живущих в Афганистане народов, в том числе таджиков, подытожил глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что США вновь пытаются вмешаться в дела Афганистана. По словам министра, Соединенные Штаты поддерживают террористические группировки, противостоящие талибам*.

* «Талибан» — запрещенное в России террористическое движение.