Лавров назвал воровством арест странами Запада счетов ЦБ и частных компаний

Введенные странами Запада санкции не остановят развитие России даже в том случае, если Европа «опустит железный занавес». Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что авторы идеи отрезать Россию от мира мыслят категориями колониализма. Но если Запад пойдет на такой шаг, то все равно найдет возможность жить и развиваться.

«Мы даже не будем сильно переживать по поводу того, что сделали наши западные партнеры, в очередной раз доказав свою абсолютную ненадежность и полную договороспособность», — добавил Лавров.

Уже введенные санкции, которые коснулись Центрального банка и частных компаний, министр назвал воровством. По его словам, США и страны Европы «отказались от всех правил, которые сами внедряли».

«Наплевали на все свои принципы, которые насаждали на международной арене, в том числе, когда они стали арестовывать активы и Центрального банка России, и наших частных компаний. Это просто воровство», — подчеркнул министр и сравнил ситуацию с Диким Западом времен «золотой лихорадки».

При этом Лавров отметил, что все ограничения, которые Запад ввел против не понравившихся ему стран не касались спортсменов и сферы культуры.

«Запад постоянно твердил, что санкции не нацелены на простых людей, санкции нацелены на то, чтобы руководство соответствующего государства почувствовало давление мирового сообщества и изменило свое поведение», — напомнил министр.

Лавров подчеркнул, что Россия может выдержать любое давление. Об этом свидетельствует история страны, которая не один раз переживала нашествия вражеских армий.

Санкции против Центрального банка ввели США, Евросоюз и Великобритания. Американский Минфин запретил сделки с ценными бумагами российских государственных структур, которые хранятся в США или принадлежат американцам.

Великобритания и Евросоюз объявили о заморозке активов и резервов Центрального банка России в местных организациях. Сегодня санкционное давление продолжилось отключением от системы SWIFT семи российских банков.