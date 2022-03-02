facebook_pixel
    02 марта 2022, 23:44

    Лавров назвал воровством арест странами Запада счетов ЦБ и частных компаний

    Глава МИД Лавров: Россия продолжит жить даже при опущенном Западом «железном занавесе»

    Анатолий Минкин

    Введенные странами Запада санкции не остановят развитие России даже в том случае, если Европа «опустит железный занавес». Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров назвал воровством арест странами Запада счетов ЦБ и частных компаний

    Он отметил, что авторы идеи отрезать Россию от мира мыслят категориями колониализма. Но если Запад пойдет на такой шаг, то все равно найдет возможность жить и развиваться.

    «Мы даже не будем сильно переживать по поводу того, что сделали наши западные партнеры, в очередной раз доказав свою абсолютную ненадежность и полную договороспособность», — добавил Лавров.

    Уже введенные санкции, которые коснулись Центрального банка и частных компаний, министр назвал воровством. По его словам, США и страны Европы «отказались от всех правил, которые сами внедряли».

    «Наплевали на все свои принципы, которые насаждали на международной арене, в том числе, когда они стали арестовывать активы и Центрального банка России, и наших частных компаний. Это просто воровство», — подчеркнул министр и сравнил ситуацию с Диким Западом времен «золотой лихорадки».

    При этом Лавров отметил, что все ограничения, которые Запад ввел против не понравившихся ему стран не касались спортсменов и сферы культуры.

    «Запад постоянно твердил, что санкции не нацелены на простых людей, санкции нацелены на то, чтобы руководство соответствующего государства почувствовало давление мирового сообщества и изменило свое поведение», — напомнил министр.

    Лавров подчеркнул, что Россия может выдержать любое давление. Об этом свидетельствует история страны, которая не один раз переживала нашествия вражеских армий.

    Санкции против Центрального банка ввели США, Евросоюз и Великобритания. Американский Минфин запретил сделки с ценными бумагами российских государственных структур, которые хранятся в США или принадлежат американцам.

    Великобритания и Евросоюз объявили о заморозке активов и резервов Центрального банка России в местных организациях. Сегодня санкционное давление продолжилось отключением от системы SWIFT семи российских банков.