Лавров назвал условия для прекращения боев в Карабахе
По его словам, помимо ввода миротворцев, на первом этапе нужно освободить два района, разблокировать коммуникации, транспортные контакты и экономические связи. Об этом сообщило РИА «Новости».
Министр отметил, что механизм должен начать работать прямо сейчас на линии фактического соприкосновения.
Обстановка в Карабахе накалилась 27 сентября. Армения и Азербайджан уже несколько десятков лет не могут поделить спорную территорию. При этом обе стороны обвиняют друг друга в развязывании военных действий.
Армения объявила о военном положении и провела всеобщую мобилизацию. Азербайджан ввел частичную мобилизацию и в отдельных районах военное положение.
Ереван утверждает, что Баку в Нагорном Карабахе помогает Турция. Недавно СМИ заявили, что Анкара перебросила туда сотни сирийских наемников. Якобы они получают порядка двух тысяч долларов ежемесячно за участие в боях.
Россия, Франция, США и страны — сопредседательницы Минской группы ОБСЕ по Карабаху призвали прекратить боестолкновения и начать диалог.
На прошлой неделе в Москве прошла встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана. При этом Лавров подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин внес большой вклад в переговоры по мирному урегулированию конфликта. Об этом написало РИА ФАН.
В итоге Ереван и Баку заявили, что прекратят огонь. Однако почти сразу же стороны сорвали договоренности.