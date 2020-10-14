Лавров назвал условия для прекращения боев в Карабахе

Необходимо, чтобы в Нагорном Карабахе появились миротворцы. Они должны контролировать режим прекращения огня. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, помимо ввода миротворцев, на первом этапе нужно освободить два района, разблокировать коммуникации, транспортные контакты и экономические связи. Об этом сообщило РИА «Новости».

Министр отметил, что механизм должен начать работать прямо сейчас на линии фактического соприкосновения.

Обстановка в Карабахе накалилась 27 сентября. Армения и Азербайджан уже несколько десятков лет не могут поделить спорную территорию. При этом обе стороны обвиняют друг друга в развязывании военных действий.

Армения объявила о военном положении и провела всеобщую мобилизацию. Азербайджан ввел частичную мобилизацию и в отдельных районах военное положение.

Ереван утверждает, что Баку в Нагорном Карабахе помогает Турция. Недавно СМИ заявили, что Анкара перебросила туда сотни сирийских наемников. Якобы они получают порядка двух тысяч долларов ежемесячно за участие в боях.

Россия, Франция, США и страны — сопредседательницы Минской группы ОБСЕ по Карабаху призвали прекратить боестолкновения и начать диалог.

На прошлой неделе в Москве прошла встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана. При этом Лавров подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин внес большой вклад в переговоры по мирному урегулированию конфликта. Об этом написало РИА ФАН.

В итоге Ереван и Баку заявили, что прекратят огонь. Однако почти сразу же стороны сорвали договоренности.