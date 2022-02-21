Лавров назвал условие для проведения саммитов по Украине

Россия не выступает против проведения саммитов по урегулированию ситуации на Украине, включая российско-американскую встречу, однако у таких форматов должен быть результат. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Президент Путин очень четко объяснил, и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат», — приводит слова российского дипломата Интерфакс.

По словам Лаврова, российская сторона ждет, когда западные коллеги представят свое видение возможных результатов подобных саммитов.

Провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе между лидерами России и США предложил французский лидер Эммануэль Макрон. Владимир Путин и Джо Байден поддержали его инициативу.

По информации Елисейского дворца, саммит могут организовать только в том случае, если Россия «не нападет» на Украину. Повестку переговоров подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По информации Reuters, организовать встречу президентов США и России Макрона попросил Байден.

Ситуация вокруг Украины обострилась осенью 2021 года. Это произошло после того, как западные СМИ начали заявлять о планах России «вторгнуться» на территорию соседней страны. Некоторые СМИ даже называли конкретные даты предполагаемого нападения, однако военных действий за этим не следовало.