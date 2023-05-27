27 мая 2023, 12:20
Лавров назвал Украину террористическим государством
Глава МИД России Сергей Лавров назвал Украину террористическим государством
Нынешняя Украина превратилась в террористическое государство. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале«Россия 1» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Украина сама себя ввела в это качество, став террористическим государством», — сказал он, отвечая на вопрос об угрозах в адрес президента России Владимира Путина.
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Лавров отметил, что украинские кукловоды на Западе начали задумываться об адекватности украинских властей.
«Надеюсь, что в отношении этих руководителей последуют санкции. Разговоры о том, что нужно убивать русских, а также угрозы в адрес главы суверенного государства — серьезная вещь», — добавил глава МИД.
Ранее замглавы ГУР Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Путин находится в списке потенциальных целей для разведки страны. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что российские спецслужбы знают свою работу по защите главы государства.
Сергей Лавров
Украина
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