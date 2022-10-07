Лавров назвал Украину источником рисков применения оружия массового поражения | 360°

Мир 07 октября 2022, 11:01 Поделиться Telegram

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Viber Лавров назвал Украину источником рисков применения оружия массового поражения Лавров обвинил Украину в эскалации вопроса применения оружия массового поражения unsplash

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Правительство Украины является источником рисков применения оружия массового поражения. Такой вывод из недавнего заявления президента этой страны Владимира Зеленского сделал глава МИД России Сергей Лавров. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он сделал это заявление во время четвертого заседания комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

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«Вчера Зеленский призвал западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России. Тем самым этот деятель предъявил миру доказательства угроз, которые исходят от киевского режима», — заявил Лавров.

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По его словам, именно для устранения этой проблемы Россия и начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Он отметил, что представители Федерации не могут проигнорировать увеличение количества разговоров вокруг вероятности применения ядерного оружия.

Лавров отметил, что основным предметом внимания в этой сфере являются провокационные заявления со стороны украинских властей. По его словам, эти сообщения и создают риски применения различных видов оружия массового поражения.

Также глава российского МИД отметил, что слова Зеленского невозможно воспринимать иначе, как заявления о ядерных боеприпасах. Лавров напомнил, что в январе этого года украинский лидер заявлял о стремлении своей страны к обладанию ядерным оружием.

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